Носов Лев Михайлович
Место рожденияБарнаул, Алтайского края
Дата рождения1928
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Носов Михаил Иванович
Мать: Носова Ольга Алексеевна
Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
1952
Сын: Носов Юрий Львович
Мать ребёнка: Полякова Людмила Васильевна
Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
медицинский институт, педиатрический факультет
хирург, преподаватель
Образование
Неизвестно
высшее, медицинский институт, аспирантура
Смерть
1994
г Новосибирск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Заельцовское Новосибирск