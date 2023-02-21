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Носов Лев Михайлович

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Место рождения

Барнаул, Алтайского края

Дата рождения

1928

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Носов Михаил Иванович

Мать: Носова Ольга Алексеевна

Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
1952

Сын: Носов Юрий Львович

Мать ребёнка: Полякова Людмила Васильевна

Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Людмила Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
медицинский институт, педиатрический факультет
хирург, преподаватель
Образование
Неизвестно
высшее, медицинский институт, аспирантура
Смерть
1994
г Новосибирск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Заельцовское Новосибирск
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