Васин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасин Илья

Васин Илья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васина Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Васина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Николай Ильич

Мать ребёнка: Васина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Владимир Ильич

Мать ребёнка: Васина Мария Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close