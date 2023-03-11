Васин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васина Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Васина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васин Николай Ильич
Мать ребёнка: Васина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васин Владимир Ильич
Мать ребёнка: Васина Мария Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1942