Коноплева Светлана Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1984
Сын: Коноплев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Коноплев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1987
Дочь: Коноплева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Коноплев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1987
Дочь: Коноплева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Коноплев Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно