Коноплева Светлана Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплева Светлана Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1984

Сын: Коноплев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Коноплев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
10.03.1987

Дочь: Коноплева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Коноплев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
10.03.1987

Дочь: Коноплева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Коноплев Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплев Владимир Васильевич

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