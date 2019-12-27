Байкова (Глушкова) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова (Глушкова) Людмила Петровна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

05.07.1935

Дата смерти

27.12.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
20.?.1957

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.12.2019
Москва, город федерального значения Москва
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