Байкова (Глушкова) Людмила Петровна
Место рождения
Дата рождения05.07.1935
Дата смерти27.12.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.?.1957
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.12.2019