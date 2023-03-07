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Забелин Иван Родионов

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Место рождения

поч. Ходыревской (Бородинцы), Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Забелин Родион Лукин

Мать: Забелиных Настасья Андреева

поч. Ходыревской (Бородинцы), Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забелина Акилина Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ходыревской (Бородинцы), Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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