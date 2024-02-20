Есенов Магомет Келеметович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Есенов Афако
Мать ребёнка: Есенова Залихан
Рождение ребёнка
1839
Сын: Есенов Мусурко
Мать ребёнка: Есенова Залихан
Рождение ребёнка
1843
Сын: Есенов Асланбек
Мать ребёнка: Есенова Залихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тхостова Дзан
Мать ребёнка: Есенова Залихан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есенова Залихан
Смерть
Неизвестно