Серебряковъ Сидоръ Прокофьевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребряковъ Сидоръ Прокофьевъ

Серебряковъ Сидоръ Прокофьевъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Серебрякова Татьяна

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Серебряковъ Гаврила

Мать ребёнка: Серебрякова Татьяна

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1791

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Серебрякова Татьяна

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1794

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Серебрякова Татьяна

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close