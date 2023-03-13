Серебряковъ Сидоръ Прокофьевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Серебрякова Татьяна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Серебряковъ Гаврила
Мать ребёнка: Серебрякова Татьяна
Рождение ребёнка
08.09.1791
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Серебрякова Татьяна
Рождение ребёнка
04.07.1794
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Серебрякова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серебрякова Татьяна