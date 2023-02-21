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Кадышников Петр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1905

Дата смерти

05.09.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1905

Отец: Кадышников Александр Тимофеевич

Мать: Ирина Феодотовна

Метрическая книга Медведевской церкви Медведевской волости Ишимского уезда. Входят: с. Медведево, Зимина, Скаредная, Глухарева, Быстрая, Басаргина, Кутырева, Крупинина, Гагарысова, Коровенка 01.01.<уд... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
05.09.1905
Гагарысова деревня
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