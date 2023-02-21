Кадышников Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1905
Дата смерти05.09.1905
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1905
Отец: Кадышников Александр Тимофеевич
Мать: Ирина Феодотовна
Метрическая книга Медведевской церкви Медведевской волости Ишимского уезда. Входят: с. Медведево, Зимина, Скаредная, Глухарева, Быстрая, Басаргина, Кутырева, Крупинина, Гагарысова, Коровенка 01.01.<уд... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
05.09.1905
Гагарысова деревня