Андрей Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Кондратьевич

Андрей Кондратьевич

Место рождения

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1808 и 1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Между 1786 и 1788 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.
1812 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1808 и 1811

Отец: Кондратий Васильевич

Мать: не указана

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Сын: Андриян Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846

Сын: Данила Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.