Андрей Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1808 и 1811
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1808 и 1811
Отец: Кондратий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Сын: Андриян Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846
Сын: Данила Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Алексеевна
Смерть
После 1858