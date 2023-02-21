Широков Ефим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти?.04.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Широков Яков Ефимович
Мать: Широкова Дарья
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Широкова Полина Ефимовна
Мать ребёнка: Широкова Татьяна Остафьевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Якушина Ефимия Ефимовна
Мать ребёнка: Широкова Татьяна Остафьевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Широкова Татьяна Остафьевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гаршина Клавдия Ефимовна
Мать ребёнка: Широкова Татьяна Остафьевна
Рождение ребёнка
10.05.1913
Дочь: Широкова Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Широкова Татьяна Остафьевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Широкова Татьяна Остафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1918