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Широков Ефим Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

?.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Широков Яков Ефимович

Мать: Широкова Дарья

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Широкова Полина Ефимовна

Мать ребёнка: Широкова Татьяна Остафьевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Якушина Ефимия Ефимовна

Мать ребёнка: Широкова Татьяна Остафьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Широков Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Широкова Татьяна Остафьевна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гаршина Клавдия Ефимовна

Мать ребёнка: Широкова Татьяна Остафьевна

Рождение ребёнка
10.05.1913

Дочь: Широкова Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Широкова Татьяна Остафьевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Широков Илья Ефимович

Мать ребёнка: Широкова Татьяна Остафьевна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Татьяна Остафьевна

Смерть
?.04.1918
Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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