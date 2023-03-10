(Степановская) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Степановская) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1915

Дата смерти

26.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1915

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1939

Дочь: Файзуллина Таисия Леонтьевна

Отец ребёнка: Дубовицкий Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1942

Дочь: Галина Леонтьевна

Отец ребёнка: Дубовицкий Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
30.08.1946

Сын: Дубовицкий Виктор Леонтьевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Леонтий Николаевич

Рождение ребёнка
19.07.1948

Сын: Дубовицкий Юрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Леонтий Николаевич

Смерть
26.11.1969
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