(Степановская) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1915
Дата смерти26.11.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1915
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1939
Дочь: Файзуллина Таисия Леонтьевна
Отец ребёнка: Дубовицкий Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1942
Дочь: Галина Леонтьевна
Отец ребёнка: Дубовицкий Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
30.08.1946
Сын: Дубовицкий Виктор Леонтьевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
19.07.1948
Сын: Дубовицкий Юрий Леонтьевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Леонтий Николаевич
Смерть
26.11.1969