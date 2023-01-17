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Герасим Савельевич

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Место рождения

Домодедово, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Савва Михайлович

Мать: Екатерина Алексеевна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Васса Герасимовна

Мать ребёнка: Фекла Ильинична

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Гавриил Герасимович

Мать ребёнка: Фекла Ильинична

Домодедово, Домодедово, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Ильинична

Смерть
Неизвестно
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