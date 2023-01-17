Герасим Савельевич
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Савва Михайлович
Мать: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Васса Герасимовна
Мать ребёнка: Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гавриил Герасимович
Мать ребёнка: Фекла Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Ильинична
Смерть
Неизвестно