Попова Соломанида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Попов Фёдор
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелафаст Рая Петровна
Отец ребёнка: Шелафаст Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелафаст Вера Петровна
Отец ребёнка: Шелафаст Петр Степанович
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шелафаст Петр Степанович
Смерть
1997