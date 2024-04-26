Попова Соломанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Соломанида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Попов Фёдор

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелафаст Рая Петровна

Отец ребёнка: Шелафаст Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелафаст Вера Петровна

Отец ребёнка: Шелафаст Петр Степанович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелафаст Петр Степанович

Смерть
1997

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