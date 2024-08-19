Сухих Антон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Антон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Ольга Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
27.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухих Ольга Викторовна

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