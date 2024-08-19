Сухих Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Ольга Викторовна
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
27.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухих Ольга Викторовна