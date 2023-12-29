Саитбаталов Ахат Сагидьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Саитбаталов Сагидьян Мухамадзянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитбаталова Гульгина Ахатовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитбаталова Алина Ахатовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитбаталова Альфина Ахатовна
Мать ребёнка: не указана