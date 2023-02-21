Попова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Попов Василий

Рождение ребёнка
1824

Сын: Попов Парамон

Отец ребёнка: Попов Василий

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Попов Василий

Рождение ребёнка
?.10.1833

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Попов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий

Смерть
Неизвестно
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