Попова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Попов Парамон
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
?.10.1833
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Попов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Василий
Смерть
Неизвестно