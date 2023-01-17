Суровцов Александр Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Суровцов Александр
Мать: не указана
Сын Александра Суровцова, диакона Михаило-Архангельской Моломской церкви Никольского уезда.
Образование
?.06.1899
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию. До дальнейшего определения отправлен к родителю.
Работа или профессия
С 1900 по 1912
Псаломщик Михаило-Архангельской Моломской церкви Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно