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Суровцов Александр Александрович

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Место рождения

Шадрино, Опаринский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Суровцов Александр

Мать: не указана

Шадрино, Опаринский муниципальный район, Кировская область
Сын Александра Суровцова, диакона Михаило-Архангельской Моломской церкви Никольского уезда.
Образование
?.06.1899
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию. До дальнейшего определения отправлен к родителю.
Работа или профессия
С 1900 по 1912
Шадрино, Опаринский муниципальный район, Кировская область
Псаломщик Михаило-Архангельской Моломской церкви Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно
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