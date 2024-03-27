Алиакбярова (Садек Кызы) Асия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиакбярова (Садек Кызы) Асия

Место рождения

с.Уразовка Горьковской обл.

Дата рождения

16.04.1916

Дата смерти

16.01.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1916

Отец: Садек

Мать: Бедретдинова (Бедретдинова) Мядиня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиакберов Загир

Отец ребёнка: Алиакберов Абдул-Ахат

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алиакберова) Флюра

Отец ребёнка: Алиакберов Абдул-Ахат

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиакберов Абдул-Ахат

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиакберов Абдул-Ахат

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиакберов Абдул-Ахат

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиакберов Абдул-Ахат

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиакберов Абдул-Ахат

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиакберов Абдул-Ахат

Рождение ребёнка
22.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиакберов Абдул-Ахат

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.01.1992
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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