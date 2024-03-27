Алиакбярова (Садек Кызы) Асия
Место рожденияс.Уразовка Горьковской обл.
Дата рождения16.04.1916
Дата смерти16.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1916
Отец: Садек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиакберов Загир
Отец ребёнка: Алиакберов Абдул-Ахат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алиакберова) Флюра
Отец ребёнка: Алиакберов Абдул-Ахат
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
15.09.1951
Рождение ребёнка
03.05.1954
Рождение ребёнка
22.02.1959
Смерть
16.01.1992
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно