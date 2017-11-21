Чеховская (Черкасова) Надежда
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.08.1945
Дата смерти21.11.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чеховской Василий
Рождение ребёнка
06.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чеховской Василий
Каясула
Смерть
21.11.2017
Моздок