Чеховская (Черкасова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеховская (Черкасова) Надежда

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Место рождения

Россия

Дата рождения

21.08.1945

Дата смерти

21.11.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
13.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чеховской Василий

Рождение ребёнка
06.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чеховской Василий

Каясула
Смерть
21.11.2017
Моздок
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