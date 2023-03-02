Сковородкина (Жевлакович) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сковородкина (Жевлакович) Нина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жевлакович Григорий

Мать: Жевлакович Раиса

Рождение ребёнка
05.02.1944

Сын: Сковородкин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Мартынович

Могилевская область, Шкловский район, деревня Городец
Рождение ребёнка
10.10.1946

Дочь: Константинова Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Сковородкин Владимир Мартынович

Смерть
Неизвестно
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