Орловых (Булатова) Васса Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловых (Булатова) Васса Поликарпова

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Булатов Поликарп Васильев

Мать: Булатова Агафья Дорофеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Орлов Степан Семенов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Пушкарева Улита Семенова

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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