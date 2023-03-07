Орловых (Булатова) Васса Поликарпова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Орлов Степан Семенов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Пушкарева Улита Семенова
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812