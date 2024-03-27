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Сулейманов Мухамедша

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1879

Дата смерти

10.05.1940

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

1909 г.р.
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Камалетдинов Сулейман

Мать: Камалетдинова Бибигазизя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сулейманов Ахметша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сулейманов Давлетша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.05.1940

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