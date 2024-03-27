Сулейманов Мухамедша
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1879
Дата смерти10.05.1940
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Камалетдинов Сулейман
Мать: Камалетдинова Бибигазизя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сулейманов Ахметша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сулейманов Давлетша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.05.1940