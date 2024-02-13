Ворона Иван Петрович
Место рожденияс.Носово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ворона) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ворона Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ворона Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиховченко (Ворона) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Ворона Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ворона Степанида
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: неизвестно
Похороны
Неизвестно