Ворона Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворона Иван Петрович

Место рождения

с.Носово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ворона) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ворона Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ворона Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиховченко (Ворона) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Ворона Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворона Степанида

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: неизвестно
Похороны
Неизвестно

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