Зинченко Антонина Григорьевна
Место рожденияНедожат деревня, Хвойницкий район, Новгородская область
Дата рождения08.03.1930
Дата смерти28.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930
Бракосочетание
1950
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.12.1951
Дочь: Сахарова (Зинченко) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Зинченко Михаил Иванович
Смерть
28.06.2019
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область