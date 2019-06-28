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Зинченко Антонина Григорьевна

Место рождения

Недожат деревня, Хвойницкий район, Новгородская область

Дата рождения

08.03.1930

Дата смерти

28.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930

Отец: Березин Григорий Павлович

Мать: Березина Пелагея Леонтьевна

Бракосочетание
1950

Муж: Зинченко Михаил Иванович

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.12.1951

Дочь: Сахарова (Зинченко) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Зинченко Михаил Иванович

Смерть
28.06.2019
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

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