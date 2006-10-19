Тарелова (Богданова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарелова (Богданова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

19.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

чувашка
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Тарелова Лидия Ильинична

Отец ребёнка: Тарелов Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.01.1949

Сын: Тарелов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Тарелов Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Тарелов Петр Ильич

Отец ребёнка: Тарелов Илья Тимофеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1956

Сын: Тарелов Валерий Ильич

Отец ребёнка: Тарелов Илья Тимофеевич

Кормохчи
Рождение ребёнка
1958

Сын: Тарелов Николай Ильич

Отец ребёнка: Тарелов Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Недоводина Раиса Ильинична

Отец ребёнка: Тарелов Илья Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарелов Илья Тимофеевич

Смерть
19.10.2006
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
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