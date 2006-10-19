Тарелова (Богданова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти19.10.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
чувашка
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Тарелова Лидия Ильинична
Отец ребёнка: Тарелов Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.01.1949
Отец ребёнка: Тарелов Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Тарелов Петр Ильич
Отец ребёнка: Тарелов Илья Тимофеевич
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Тарелов Илья Тимофеевич
Кормохчи
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Тарелов Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Недоводина Раиса Ильинична
Отец ребёнка: Тарелов Илья Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.2006
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область