Масленников Аким Михайлович
Место рожденияг. Белев Тульской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Белев Тульской области
Рождение ребёнка
10.08.1885
Дочь: Гудкова Надежда Акимовна
Мать ребёнка: Масленникова Матрена Михайловна
г. Белев Тульской области
В свидетельстве о смерти, месторождение стоит г. Тула.
Смерть
Неизвестно
г. Тула