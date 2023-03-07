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Астраханцева Агафия Козьмина

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Место рождения

поч. Большой Порез, Утинская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Большой Порез, Утинская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Евтихей Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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