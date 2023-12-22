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Охтишин Николай Васильевич
Охтишин Николай Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.1987
Пол
Мужской
Отец
Охтишин Василий Викторович
1965 г.р.
Мать
Охтишина (Крупинова) Галина Ивановна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1987
Отец:
Охтишин Василий Викторович
Мать:
Охтишина Галина Ивановна
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