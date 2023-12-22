Охтишин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхтишин Николай Васильевич

Охтишин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1987

Отец: Охтишин Василий Викторович

Мать: Охтишина Галина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close