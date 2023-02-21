Гуляев Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Гуляев Карп
Мать: не указана
см. РГАДА 350-2-1638 л.626об
Рождение ребёнка
1731
Сын: Гуляев Иван
Мать ребёнка: Гуляев Елена
Рождение ребёнка
1734
Сын: Гуляев Максим
Мать ребёнка: Гуляев Елена
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Кадочникова Агрофена
Мать ребёнка: Гуляев Елена
Рождение ребёнка
1742
Сын: Гуляев Семен
Мать ребёнка: Гуляев Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляев Елена
Смерть
Неизвестно