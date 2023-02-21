Гуляев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Гуляев Карп

Мать: не указана

см. РГАДА 350-2-1638 л.626об
Рождение ребёнка
1731

Сын: Гуляев Иван

Мать ребёнка: Гуляев Елена

Рождение ребёнка
1734

Сын: Гуляев Максим

Мать ребёнка: Гуляев Елена

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Кадочникова Агрофена

Мать ребёнка: Гуляев Елена

Рождение ребёнка
1742

Сын: Гуляев Семен

Мать ребёнка: Гуляев Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляев Елена

Смерть
Неизвестно
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