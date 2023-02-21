Осипов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Григорий Андреевич

Мать: Осипова Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Леонид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люба

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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