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Евстрат Гордеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Лукьян Евстратович

Мать ребёнка: Марфа

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Елена Евстратовна

Мать ребёнка: Марфа

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1723

Сын: Мина Евстратович

Мать ребёнка: Марфа

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
12.09.1725

Жена: Фекла Ивановна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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