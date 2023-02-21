Евстрат Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Лукьян Евстратович
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Елена Евстратовна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1723
Сын: Мина Евстратович
Мать ребёнка: Марфа
Бракосочетание
12.09.1725
Жена: Фекла Ивановна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно