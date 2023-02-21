Шепелевский Игнат Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти26.11.1950
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Шепелевский Викентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1923
Дочь: Шепелевская Ирина Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1950
Дочь: Илюкович Янина Игнатьевна
Мать ребёнка: Корзюк Станислава Ивановна
Тадуличи, Червенский район, Минская область
Смерть
26.11.1950