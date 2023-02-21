Шепелевский Игнат Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелевский Игнат Викентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

26.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Шепелевский Викентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1923

Дочь: Шепелевская Ирина Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1950

Дочь: Илюкович Янина Игнатьевна

Мать ребёнка: Корзюк Станислава Ивановна

Тадуличи, Червенский район, Минская область
Смерть
26.11.1950
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