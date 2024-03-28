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Мастаков Иван

Место рождения

Красное, Гривская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное, Гривская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мастаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мастаков(Алексеев) Иван Иванович

Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мастаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мастакова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мастакова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мастакова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мастакова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920

Сын: Мастаков Семен Иванович

Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
26.11.1926

Сын: Мастаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна

Красное, Гривская волость, Сычевский уезд
Смерть
1947

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