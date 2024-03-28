Мастаков Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Мастаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна
Сын: Мастаков(Алексеев) Иван Иванович
Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна
Дочь: (Мастакова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна
Дочь: (Мастакова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна
Дочь: (Мастакова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна
Дочь: (Мастакова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна
Сын: Мастаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна