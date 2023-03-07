Полякова (Абрамова) Параскева Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
09.03.1900 ст.
Отец ребёнка: Поляков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Поляков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Поляков Тимофей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно