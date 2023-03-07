Полякова (Абрамова) Параскева Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Абрамова) Параскева Тимофеева

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1894 ст.

Муж: Поляков Тимофей Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.03.1900 ст.

Сын: Поляков Кирилл Тимофеев

Отец ребёнка: Поляков Тимофей Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Сын: Поляков Филипп Тимофеев

Отец ребёнка: Поляков Тимофей Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.

Сын: Поляков Иоанн Тимофеевич

Отец ребёнка: Поляков Тимофей Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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