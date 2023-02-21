Пражевская (Лыжина) Серафима Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1920
Дата смерти15.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1920
Отец: не указан
Бракосочетание
1944
Бракосочетание
1944
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.06.1945
Сын: Пражевский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Пражевский Владимир Александрович
Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
15.01.1984
Похороны
15.01.1989