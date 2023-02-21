Пражевская (Лыжина) Серафима Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пражевская (Лыжина) Серафима Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1920

Дата смерти

15.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1920

Отец: не указан

Мать: Лыжина Александра Степановна

Бракосочетание
1944

Муж: Пражевский Владимир Александрович

Бракосочетание
1944

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.06.1945

Сын: Пражевский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Пражевский Владимир Александрович

Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
15.01.1984
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
Похороны
15.01.1989
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
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