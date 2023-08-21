Титова (Попова) Ксения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1908
Дата смерти15.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1941
Отец ребёнка: Титов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
02.04.?
Дочь: Шубина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Титов Иван Фёдорович
Смерть
15.03.1990