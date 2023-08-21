Титова (Попова) Ксения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Попова) Ксения Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1908

Дата смерти

15.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1941

Сын: Титов Николай Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
02.04.?

Дочь: Шубина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Александр Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Фёдорович

Смерть
15.03.1990
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