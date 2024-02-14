Шамигулов Гаяз Файзрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамигулов Гаяз Файзрахманович

Место рождения

с .Мраково Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Шамигулов Файзрахман

Мать: Шамигулова Хадича

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1991957972/
Военная награда
Неизвестно
Шамигулов Гаяз Файзрахманович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1917 Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Мраково. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
01.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамигулова Магира

Рождение ребёнка
01.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамигулова Магира

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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