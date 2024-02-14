Шамигулов Гаяз Файзрахманович
Место рожденияс .Мраково Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Шамигулов Файзрахман
Мать: Шамигулова Хадича
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1991957972/
Военная награда
Неизвестно
Шамигулов Гаяз Файзрахманович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1917 Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Мраково. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
01.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамигулова Магира
Рождение ребёнка
01.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамигулова Магира
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость