Митрофанов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1966
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1966
Отец: Митрофанов Владимир
Рождение ребёнка
31.07.1993
Сын: Митрофанов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Митрофанова Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митрофанова Ирина Константиновна