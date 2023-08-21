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Митрофанов Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1966

Отец: Митрофанов Владимир

Мать: Митрофанова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
31.07.1993

Сын: Митрофанов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Митрофанова Ирина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Митрофанова Ирина Константиновна

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