Шаталина Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаталина Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Шаталин Андрей Федорович

Мать: Шагинова Анна Ивановна

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