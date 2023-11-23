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Попов Дмитрий Константинов

Место рождения

г. Рыбинск

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Попов Константин Фёдоров

Мать: (Стратилатова) Александра Петрова

Попов Дмитрий Константинович (1850 - ?) Родился в семье священника Крестовоздвиженской церкви г.Рыбинска Константина Попова. По окончании Ярославской духовной семинарии служил учителем Николозадубровс... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
священник в селе Елохове Рыбинского уезда.
Бракосочетание
02.?.1878

Жена: Попова (Полозова) Елизавета Васильева

Смерть
Неизвестно

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