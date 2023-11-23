Попов Дмитрий Константинов
Место рожденияг. Рыбинск
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Попов Дмитрий Константинович (1850 - ?) Родился в семье священника Крестовоздвиженской церкви г.Рыбинска Константина Попова. По окончании Ярославской духовной семинарии служил учителем Николозадубровс... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
священник в селе Елохове Рыбинского уезда.
Бракосочетание
02.?.1878
Смерть
Неизвестно