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Дрофа Владимир Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1947

Отец: Дрофа Тимофей Иванович

Мать: Олыва Раиса Ильинична

Рождение ребёнка
12.05.1983

Дочь: Дрофа Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Дрофа Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
14.01.1987

Дочь: Дрофа Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Дрофа Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрофа Татьяна Николаевна

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