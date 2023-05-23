Дрофа Владимир Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1947
Отец: Дрофа Тимофей Иванович
Мать: Олыва Раиса Ильинична
Рождение ребёнка
12.05.1983
Дочь: Дрофа Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Дрофа Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
14.01.1987
Дочь: Дрофа Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Дрофа Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрофа Татьяна Николаевна