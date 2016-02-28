Малышева (Малышева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Малышева) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.02.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Александр Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.02.2016
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