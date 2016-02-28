Малышева (Малышева) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.02.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Александр Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.02.2016