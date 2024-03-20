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Чупыгин Петр Степанович

Место рождения

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупыгин Степан Иванович

Мать: Чупыгина Матрена Петровна

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Чупыгин Исайя Петрович

Мать ребёнка: Чупыгина Евдокия Дмитриевна

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1835 ст.

Сын: Чупыгин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Чупыгина Евдокия Дмитриевна

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1841 ст.

Дочь: Чупыгина Агрипина Петровна

Мать ребёнка: Чупыгина Евдокия Дмитриевна

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Крестила: солдатская дочь Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
03.02.1843 ст.

Сын: Чупыгин Василий Петрович

Мать ребёнка: Чупыгина Евдокия Дмитриевна

Мироново, Караваевская волость, Дмитровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупыгина Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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