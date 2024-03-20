Чупыгин Петр Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупыгин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1823 ст.
Мать ребёнка: Чупыгина Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.01.1835 ст.
Сын: Чупыгин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Чупыгина Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.06.1841 ст.
Дочь: Чупыгина Агрипина Петровна
Мать ребёнка: Чупыгина Евдокия Дмитриевна
Крестила: солдатская дочь Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
03.02.1843 ст.
Мать ребёнка: Чупыгина Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно