Пантелеев Данил Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1871 ст.
Дата смерти12.03.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1871 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Николай Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Стефан Данилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пантелеева Праскофья Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1900 ст.
Сын: Пантелеев Василий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.03.1902 ст.