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Пантелеев Данил Андреевич

Место рождения

Барановка, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

06.12.1871 ст.

Дата смерти

12.03.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1871 ст.

Отец: Пантелеев Андрей Ерофеевич

Мать: Пантелеева (Дружинина) Васса Федоровна

Барановка, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Николай Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Стефан Данилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1892

Жена: Пантелеева (Кокшакова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пантелеева Праскофья Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1900 ст.

Сын: Пантелеев Василий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.03.1902 ст.
Барановка, Сарапульский округ, Уральская область

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