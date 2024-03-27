Савина (Жилинская) Вера Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Жилинский Антон Александрович
Мать: Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Савин Игорь Павлович
Отец ребёнка: Савин Павел Минич
д. Савины горы, Пинежского рна, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Савин Павел Минич
Рождение ребёнка
31.03.1933
Дочь: Таршилова Инна Павловна
Отец ребёнка: Савин Павел Минич
Харьков
Рождение ребёнка
14.02.1939
Дочь: Афаунова Валерия Павловна
Отец ребёнка: Савин Павел Минич
14 фев 1939 7 апр 1983
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Павел Минич
Смерть
1978