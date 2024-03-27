Савина (Жилинская) Вера Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Жилинская) Вера Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Жилинский Антон Александрович

Мать: Агрипина Петровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Савин Игорь Павлович

Отец ребёнка: Савин Павел Минич

д. Савины горы, Пинежского рна, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Савин Павел Минич

Рождение ребёнка
31.03.1933

Дочь: Таршилова Инна Павловна

Отец ребёнка: Савин Павел Минич

Харьков
Рождение ребёнка
14.02.1939

Дочь: Афаунова Валерия Павловна

Отец ребёнка: Савин Павел Минич

14 фев 1939 7 апр 1983
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Павел Минич

Смерть
1978
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