Калинин Семен Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Семен

Калинин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Павел

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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