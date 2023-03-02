Махоткин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махоткин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1932

Дочь: Махоткина Инесса

Мать ребёнка: Махоткина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махоткина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махоткин Станислав

Мать ребёнка: Махоткина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махоткина Валентина

Смерть
Неизвестно
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