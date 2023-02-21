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Шабардин Феофан Федотов

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Место рождения

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)

Дата рождения

Вычислено 1749 ст.

Дата смерти

Около 1814 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Вычислено 1749 ст.

Отец: Шабардин Федот -

Мать: не указана

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Сын: Шабардин Авраам Феофанович

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Ларионовна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1783 ст.

Сын: Шабардин Лукоян Феофанович

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Ларионовна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.

Дочь: Шабардина Матрона Феофановна

Мать ребёнка: Хорошавина Елена Ларионовна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Около 1814 ст.
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