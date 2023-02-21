Шабардин Феофан Федотов
Место рожденияд. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Дата рожденияВычислено 1749 ст.
Дата смертиОколо 1814 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1749 ст.
Отец: Шабардин Федот -
Мать: не указана
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Сын: Шабардин Авраам Феофанович
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Ларионовна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1783 ст.
Сын: Шабардин Лукоян Феофанович
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Ларионовна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790 ст.
Дочь: Шабардина Матрона Феофановна
Мать ребёнка: Хорошавина Елена Ларионовна
д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Около 1814 ст.