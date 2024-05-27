Калашникова (Астахова) Екатерина Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1908
Дата смерти27.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Семён Дементьевич
Рождение ребёнка
17.06.1938
Дочь: Семенюк (Калашникова) Зоя Семёновна
Отец ребёнка: Калашников Семён Дементьевич
Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Смерть
27.02.1982