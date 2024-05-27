Калашникова (Астахова) Екатерина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Астахова) Екатерина Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1908

Дата смерти

27.02.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Семён Дементьевич

Рождение ребёнка
17.06.1938

Дочь: Семенюк (Калашникова) Зоя Семёновна

Отец ребёнка: Калашников Семён Дементьевич

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Смерть
27.02.1982

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