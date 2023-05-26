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Васнин Алексей Макарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Васнин Макарий Наумович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1904

Сын: Васнин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Васнина Ольга Ивановна

Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1907

Сын: Васнин Прокопий Алексеевич

Мать ребёнка: Васнина Ольга Ивановна

Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1909

Сын: Васнин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Васнина Ольга Ивановна

Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1911

Сын: Васнин Иван (Иоанн) Алексеевич

Мать ребёнка: Васнина Ольга Ивановна

Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1915

Сын: Васнин Игнатий Алексеевич

Мать ребёнка: Васнина Ольга Ивановна

Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васнина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Васнина Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно
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