Васнин Алексей Макарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Васнин Макарий Наумович
Рождение ребёнка
05.12.1904
Сын: Васнин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Васнина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1907
Сын: Васнин Прокопий Алексеевич
Мать ребёнка: Васнина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1909
Сын: Васнин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Васнина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1911
Сын: Васнин Иван (Иоанн) Алексеевич
Мать ребёнка: Васнина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1915
Сын: Васнин Игнатий Алексеевич
Мать ребёнка: Васнина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васнина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Васнина Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно